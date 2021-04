Giulia Salemi intervistata tra le pagine de IlGiornale dal buon Paolo Giordano, svela di essere al lavoro per diventare una perfetta conduttrice 2.0 e di voler fare la gavetta necessaria con il suo Salotto Salemi, programma streaming di Mediaset Play.

Che tipo di programma mi piacerebbe? Un format che mescoli tanti mondi diversi, creando un modo nuovo di comunicare. Un po’ come Salotto Salemi, che è nato con questo obiettivo.

Nel corso della sua bella intervista, Giulia Salemi parla anche di mamma Fariba all’Isola dei Famosi, dopo il suo sacrosanto intervento lo scorso lunedì sera:

Ho sofferto a vedere come è stata tratta male per partito preso, con un accanimento che è andato molto oltre la frontiera della dignità. La vedo provata, mi sembra che contro di lei si sia formato una sorta di branco che si è scatenato.

Giuly Power svela i suoi due diversi approcci social tra Instagram e Twitter dove si definisce “politicamente scorretta”:

Mi diverto anche quando sbaglio e poi mi confronto con i follower. Talvolta lancio degli hashtag che poi vanno in testa alle tendenze e improvvisamente spariscono per poi tornare dopo. Boh chissà cosa succede. In ogni caso, i commenti più divertenti ai programmi televisivi li leggo proprio scorrendo la timeline di Twitter.