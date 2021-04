Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli intervistati tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine attualmente in edicola, hanno parlato di convivenza, matrimonio e figli menzionando anche Elisabetta Gregoraci a distanza di quasi un mese dalla fine del Grande Fratello Vip.

Stiamo costruendo il nostro futuro, siamo complici e felici. Sono innamorata e serena come non mi era mai capitato prima. Pierpaolo mi piace come uomo, come figlio e come padre. E’ un esempio per tutti, ha sani principi e ha un talento vero per lo spettacolo. Con Pierpaolo c’è questo lato Peter Pan per cui siamo complici e giocosi, infatti il nostro legame è nato come amicizia.

Mi sono innamorata di un giovane papà, un ragazzo concreto con cui poter parlare del futuro. Ci siamo fatti da soli, veniamo da realtà umili, passati complessi. Ho capito che non è vero che gli opposti si attraggono: i simili si trovano, si riconoscono e si innamorano.