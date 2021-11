Miriana Trevisan dopo la nomination a Katia Ricciarelli ha sofferto parecchio. Tra le critiche degli altri concorrenti e l’atteggiamento ostile della cantante lirica, l’atmosfera nella Casa del Grande Fratello Vip si era fatta particolarmente cupa. Ad intervenire a favore dell’ex ragazza di Non è la Rai ci ha pensato Giulia Salemi.

La conduttrice del GF Vip Party ha condannato l’atteggiamento degli altri vipponi che non sarebbero stati clementi con Miriana. Dopo la diretta, la Trevisan si è scontrata con Soleil Sorge e Alex Belli mentre Katia non le ha certamente riservato parole al miele:

Che stronz* le tiro una scarpa in testa. Sono schifata da questo atteggiamento, la prenderei a schiaffi. Quella Santa Maria Goretti… da oggi la ignoro del tutto perché non ha fatto una bella figura!

Giulia Salemi, commentando queste reazioni, ha difeso pubblicamente Miriana Trevisan attaccando il resto dei vipponi:

Ma cosa vogliono? Ma non ho capito, alcuni della casa sono liberi di orchestrare tutti i teatrini e Miriana per una nomination deve essere umiliata in questo modo ed esclusa da alcuni della casa perché hanno paura dei capetti. No words.