Giulia Salemi ha detto ciò che tutti pensano ma nessuno ha il coraggio di dire: il cast maschile di Mare Fuori è formato da un gruppo di attori che se la tirano, punto.

Giulia Salemi: demolisce il cast (maschile) di Mare Fuori

“Mentre ero a Sanremo ho incontrato tutto il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vite umane”, ha affermato Giulia Salemi ai microfoni di Good Times in onda su R101.

La bastarda col tablet del Grande Fratello Vip ha aggiunto:

Ma se la tirano in un modo… Io non sopporto la gente che se la tira, perché te la puoi tirare con quarant’anni di carriera, non con una serie alle spalle.

Poi le precisazioni:

Tranne le donne; le donne sono carine però…

Giulia ha ragione da vendere. E vi dirò di più, questo è uno dei motivi per i quali non riesco a vedere Mare Fuori, perché non riesco a ritrovare l’empatia con il cast.

Di contro, immagino che le persone meno strutturate, si possano fare ammaliare da un bel paio di addominali ed un sorrisetto a favore di camera… purtroppo non è il mio caso e, evidentemente, nemmeno di Giulia.

La Salemi ha parlato pure di Blanco: