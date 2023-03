Per Giulia Salemi si è appena conclusa un’importante esperienza lavorativa. L’ex Vippona, oggi nei panni della ‘bast*rda col tablet’, dallo scorso settembre era una delle voci di Good Times, il programma radiofonico su R101, al fianco di Marco Santini. Per lei però l’esperienza in radio è giunta al termine.

Giulia Salemi lascia la radio, ecco perché

La decisione di Giulia Salemi non è stata affatto semplice da prendere ma a quanto pare inevitabile, anche a causa dei numerosi impegni e della vita frenetica che l’ex Vippona starebbe attualmente conducendo. Da qui la scelta di mettere fine alla sua esperienza radiofonica che la teneva impegnata dallo scorso settembre.

I numerosi impegni sui social ed in tv avrebbero occupato in maniera importante Giulia, che ovviamente avrebbe voglia anche di concentrarsi sulla sua vita privata (dopo la recente crisi con Pierpaolo Pretelli), motivo per il quale sarebbe arrivata a dover compiere questa rinuncia, seppur momentanea. Ed infatti il suo non è tanto un addio ma spera possa essere un “arrivederci”. Ecco l’annuncio avvenuto nel corso del programma Good Times e condiviso sul profilo Instagram di R101:

Questo purtroppo è il mio ultimo giorno in radio. Io da settembre ho iniziato questo percorso, sognavo da anni di fare la radio ed ho trovato veramente un editore incredibile che mi ha permesso di farla nel miglior modo possibile. C’è da dire che da settembre ho letteralmente vissuto in apnea. E’ stato un periodo bellissimo lavorativamente parlando, ma che spesso mi ha portato a dormire tre ore a notte. Ho avuto un compagno di viaggio incredibile che è Marco, che mi ha capita, apprezzata e che mi ha insegnato tantissime cose. Ho avuto anche un direttore, che è Daniele Tognacca, che prima mi ha insegnato una strada e ora ha compreso un’altra. Perché la radio richiede sacrificio, dedizione, priorità, tanto impegno e concentrazione. E mi rendo conto che, ad oggi, io non riesco a dare al massimo. Ed essendo io una persona perfezionista preferisco lasciare in questo momento, purtroppo, però con un “arrivederci”. Nel senso che ci lasciamo le porte aperte.

A prendere il suo posto sarà un’altra ex gieffina ovvero Melita Toniolo.