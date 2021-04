Giulia Salemi: “Dayane Mello è il colpo di scena del GF Vip!”

Giulia Salemi nell’intervista rilasciata tra le pagine di Chi Magazine, ha parlato di Tommaso Zorzi ma anche di mamma Fariba, svelando il “segreto” del suo impeccabile make up. Spazio anche per l’amicizia con Dayane Mello cresciuta nella Casa del GF Vip.

Dayane è stata la rivelazione più bella perché inaspettata. Ci conosciamo da anni, ma il Grande Fratello Vip è stato l’occasione per conoscersi meglio. La nostra è una storia d’amore fatta di allontanamenti e riavvicinamenti e, quando ha dovuto affrontare il dolore per la scomparsa di suo fratello, le ho detto: “Azzeriamo tutto, sono qui per te”, e ho mantenuto la promessa anche fuori.

Non avrei mai pensato potesse darmi così tanta energia. La davo per scontata, ma ora che non c’è si sente. Non si apre a tutti ma solo alle persone a cui vuole lei, ma quando lo fa ti dà tanta energia. È come Stefano in questo, sono molto simili. Stefano è così… tengono per loro l’energia. Quando sentono che sono a loro agio, che stanno bene che si stanno divertendo… danno energia a tutti e poi quando non ci sono si sente. Lei è energia e quando manca si sente. A me lei manca… tantissimo.