Giulia Salemi “commenta” il Grande Fratello: la risposta che non ti aspetti

Giulia Salemi, intervistata da Fanpage in occasione della Milano Fashion Week, ha parlato del suo team ed ha risposto in maniera particolarmente piccata ad una domanda sull’attuale edizione del Grande Fratello.

Ho un team di persone che mi aiutato. Prima tra tutte una stylist, amo gli stilisti emergenti perché credo che siano pieni di talento, quindi sono felice che loro credano in me e io in loro. Mi piace dare spazio e visibilità a chi lo merita e soprattutto a chi ha il piacere di vestirmi.

Sappiamo che la TV ha dei pregiudizi ma per me si tratta di un rapporto di rispetto e stima reciproca. A me piace fare un mix, anche perché rappresenta la mia persona, non mi sento dentro una categoria, mi piace sempre variare tanto.