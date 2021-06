Giulia Salemi come Kim Kardashian fa impazzire il web: la foto a confronto

Giulia Salemi come Kim Kardashian nello scatto social che ha letteralmente mandato in tilt il popolo dei social. La ex concorrente del Grande Fratello Vip, da sempre, è una estimatrice dell’intera famiglia Kardashian e non ne ha mai fatto un mistero.

Giulia Salemi come Kim Kardashian fa impazzire il web

In passato Giulia Salemi, tramite TikTok ha anche imitato Kourtney Kardashian, prendendo come esempio una scena di “Keep with the Kardashian”. Il video è diventato talmente virale da venire condiviso dalla diretta interessata che aveva commentato con gioia.

In queste ore, tramite il suo profilo di Instagram, la nostra Giuly Power ha pubblicato tre fotografie scrivendo nella didascalia: “Da grande voglio fare la Bond Girl… nelle mie storie scoprirete a chi mi sono ispirata”.

L’ispirazione è presto detta: Kim Kardashian. I fan hanno approvato l’esperimento pure su Twitter, scrivendo: “Giulia Salemi trasferisciti in America e diventa la nuova sorella Kardashian perché qui non ti meritiamo”.

La stessa fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha condiviso il tweet in questione scrivendo: “Giuro, non l’avevo calcolato…”.

La fotografia prende ispirazione ad uno scatto di Kim che risale al 16 gennaio del 2020 sulla spiaggia. Giulia invece ha scelto il bordo di una barca.

Ecco lo scatto a confronto: chi preferite?