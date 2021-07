Giulia Salemi svela in che rapporti è attualmente con Cecilia Rodriguez. Ed infatti, come ben sapete, la fidanzata di Ignazio Moser ha svelato alcuni retroscena presto smentiti da Andrea Iannone, coinvolto nel gossip insieme all’italo persiana.

“Per me è un capitolo chiuso”: Giulia Salemi parla di Cecilia Rodriguez

Andrea Iannone, chiamato in causa dall’ex cognata, aveva smentito pubblicamente le sue affermazioni dichiarando di non avere mai corteggiato Giulia Salemi.

Cecilia Rodriguez, proprio di recente, aveva cercato di fare delle nuove precisazioni intervistata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini:

Con Giulia Salemi ho spiegato alcune cose che non mi erano piaciute e le sue fan si sono scatenate. L’ho chiamata e le ho detto che mi dispiaceva, non c’era altro da chiarire.

A chiarire definitivamente la questione ci ha pensato Giulia Salemi tra le pagine di Chi Magazine intervistata insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli dal bravo Valerio Palmieri:

Mi ha chiamata e mi ha detto che era dispiaciuta, anche perché ha tirato fuori cose dette tre anni fa e, quindi, fuori contesto e per questo è stata attaccata sul web.

Ma capisco che rispondeva ad una domanda improvvisa. Ho risposto con il silenzio, non ho montato la polemica e ho apprezzato che mi abbia cercato. All’Isola dei Famosi l’ho sempre salutata, per me è un capitolo chiuso.