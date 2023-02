Dopo l’attacco in radio e le successive scuse, è arrivata l’agognata pace tra Giulia Salemi ed il cast di Mare Fuori, la serie di successo del momento. Dopo Sanremo, Giulia aveva raccontato un aneddoto relativo ad alcuni protagonisti della serie e che le aveva scatenato un certo risentimento per non essere stata particolarmente considerata dai giovani attori.

Giulia Salemi e il cast di Mare Fuori: pace fatta

Erano poi giunte le successive scuse da parte di Giulia Salemi, che a sorpresa aveva fatto un passo indietro rispetto alle sue precedenti dichiarazioni e finalmente, a distanza di giorni, ecco arrivare anche l’attesa pace. A documentare il tutto è stata la stessa Giulia che ha pubblicato alcune foto insieme a parte del cast di Mare Fuori.

L’occasione per la reunion che ha segnato la pace definitiva è stata la Milano Fashion Week. Sui social spunta lo scatto con l’attrice Maria Esposito, che veste i panni di Rosa Ricci nella serie, e quello con Antonio Orefice, fidanzato di Maria nel ruolo di Totò, oltre ad Artem, Pino nella serie, che ha postato per primo la foto di gruppo. “Abbiamo fatto pace”, scrive l’attore. “Amm’ apparat…!”, aggiunge Giulia che proprio insieme a Maria Esposito sono diventate anche protagoniste di un video su TikTok.

La pace dunque è ufficiale e segna la fine del chiacchiericcio social che si era scatenato dopo le parole dell’influencer.