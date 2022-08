Giulia Salemi intervistata da Spettacoli Tiscali, si è raccontata a 360° dopo la sua bella avventura con il Giffoni Film Festival insieme a Nicolò De Devitiis. La conduttrice e influencer da quasi 2 milioni di follower, ha dato nuovamente dimostrazione del suo talento a tutto tondo.

Giulia Salemi: “Da piccola invisibile, questo oggi è il mio cavallo di battaglia”

Questo autunno Giulia porterà su La5 la nuova edizione di Salotto Salemi, format creato durante la quarantena che ha debuttato su Mediaset Infinity e trasloca ufficialmente in TV:

Salotto Salemi l’ho creato letteralmente durante la quarantena, l’anno scorso ha avuto vita propria dal punto di vista digitale, quest’anno c’è stata la promozione sulla rete. – svela l’italo persiana – Avremo ospiti che stupiranno, maschi e femmine. Il concept rimane quello: fare un’intervista originale, truccando l’ospite, visto che il make up rimane una delle mie passioni, sui social e tramite i brand con cui collaboro. Il mio obiettivo è far sentire a casa le persone, in modo tale che possano appunto liberarsi, dare il meglio di sé. È uno anno fortunato. Sono come una ‘formichina’, non mi ha mai regalato niente nessuno, ho avuto un processo lento, graduale, la famosa gavetta in crescita, che sono contenta di fare.

Estate carica di lavoro per Giulia, come da lei stessa dichiarato:

Amo stare sul palco, condurre. Le persone che noi non facciamo niente, in realtà c’è un grandissimo lavoro, anche perché dietro un banalissimo contenuto di 15 secondi c’è uno studio, un’idea, un team, per soddisfare al meglio quelle che sono le esigenze di mercato, per creare un prodotto che sia originale, che possa interessare al tuo pubblico, che possa dare qualche consiglio utile a chi ti segue. Io ho cercato di unire tutte queste cose insieme, faccio del mio meglio, poi se sono brava o no spetta agli altri dirlo. Ogni giorno ci metto il mio.

In ultimo, un ricordo della ragazzina che è stata, comprese le diversità che l’hanno contraddistinta:

Ero una bambina curiosa, ma anche diversa. Il tema di Giffoni quest’anno “Gli invisibili”, a tratti lo sono stata anch’io. Ho sempre sofferto il fatto di non riuscire ad amalgamarmi perfettamente nel gruppo dei cosiddetti “fighetti e fighette” della scuola. Io ero italo-persiana, avevo dei tratti particolari, il monociglio quando ero piccola, i capelli neri, parlavo un’altra lingua, avevo delle origini diverse rispetto a quelle più “cool” come italo-americana o italo-francese. Quello che poi mi rendeva insicura e a tratti invisibile da piccola, è quello che è diventato il mio cavallo di battaglia da grande, è quello che mi ha reso grintosa, e soprattutto mi ha insegnato a lottare giorno dopo giorno per prendere quello che desidero e sogno, senza permettere più agli altri di dire se sono giusta o non giusta, adatta o no, visibile e non visibile.