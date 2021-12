Giulia Salemi ieri sera, come ogni lunedì e venerdì, ha commentato il Grande Fratello Vip insieme a Gaia Zorzi, nel corso del GF Vip Party. L’italo persiana ha espresso un chiaro parere nei confronti di Manila Nazzaro.

Ed infatti, secondo Manila Nazzaro, le sorelle Selassiè non avrebbero alcun tipo di popolarità e dovrebbero solo ringraziare di essere nella Casa del GF Vip al fianco di volti famosi con una lunga carriera alle spalle:

Dopo tutti questi discorsi, io ho chiuso dicendo che questo si chiama Grande Fratello Vip, e voi di Vip non avete niente. Quindi ringraziate già che siete qui. Pretendendo pure di rimanere a discapito di altre persone come noi, perché siamo vecchi. Ma che discorso è?

Giulia Salemi, a tal proposito, ha replicato in maniera perfetta:

Se avevi una carriera così tanto di successo non eri al GF Vip ma in un altro programma. Io onestamente l’ho fatto due volte perché il Grande Fratello è una mano dall’alto per tutti quanti perché ti dà visibilità e ti fa lavorare e se ti muovi bene ti fa pure amare dalle persone… dai, per favore.