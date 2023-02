Giulia Salemi attacca il cast (maschile) di Mare Fuori ed uno di loro le risponde (e spunta pure un video del passato): cosa è successo in queste ore? Scopriamolo a seguire!

Giulia Salemi attacca il cast di Mare Fuori, uno di loro risponde

Giulia Salemi in diretta radio ha parlato del cast di Mare Fuori, accusandoli di tirarsela: “Mentre ero a Sanremo ho incontrato tutto il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vite umane. Ma se la tirano in un modo…”.

Poi ha aggiunto:

Io non sopporto la gente che se la tira, perché te la puoi tirare con quarant’anni di carriera, non con una serie alle spalle. Tranne le donne, loro sono carine…

Pronta la replica di Giacomo Giorgio che su Instagram ha risposto alla Salemi:

Cosa non si fa per un po’ di hype…

Ed in merito a Giulia e Giacomo, le mie superstar di Twitter hanno beccato un video insieme quando facevano recitazione e, proprio per questo motivo, hanno accusato la regina dei social di essere incoerente: cosa ne pensate?

Ecco il VIDEO a seguire.