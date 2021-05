Giulia Salemi nel suo profilo di Instagram ha lanciato un messaggio di sostegno per mamma Fariba Tehrani, nuovamente in nomination all’Isola dei Famosi verso le battute finali.

Ieri sera all’Isola siamo andati sulle montagne russe con mamma Fariba. Dalla gioia del 47% di voti, alla nomination più difficile che potesse capitare. Fariba ha sbagliato a nominare Myrea… lo non so cosa sia passato nella sua testa ma lei è così imprevedibile ed unica. Ho letto tanti commenti di disappunto in tal senso e non mi sento di dare addosso a nessuno perché quando si sbaglia, ammettere l’errore è il primo passo da fare.

Questo è un gioco ragazzi non dimentichiamolo mai e mamma è stata chiamata a farne parte proprio perché ha questa personalità che destabilizza. II suo ruolo in commedia forse è proprio quello. Mi piacerebbe che restasse e si prendesse altre soddisfazioni, non ve lo nascondo… è mia madre, sangue del mio sangue, ma a questo punto questo dipende da noi, solo da noi. Non sarà un televoto come gli altri perché qui avremo il televoto contro perché mamma non sta simpatica a tutti e c’è gente che voterebbe contro anche andasse in sfida con un ombrellone o una noce di cocco.

Proviamoci… chiediamo aiuto ad amici e parenti fidati. Quelli a cui non chiediamo mai nulla e facciamogli capire che per noi è importante come se fosse la finale del 2006. A tutti i #prelemi e fandom amiche chiedo unità… zero polemiche e tanto impegno. Se ce la faremo, faremo una festa se non ce la faremo grazie lo stesso di cuore Ma ora… Start work!