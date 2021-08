Giulia Salemi “adottata” da Roma: il messaggio di Pierpaolo non è casuale e scioglie il cuore dei fan

Buongiorno al miele per Giulia Salemi che ha ricevuto un messaggio dolcissimo da parte di Pierpaolo Pretelli: “Buongiorno amore mio, mi mancherai tanto!”.

Giulia Salemi torna a Milano: il messaggio al miele di Pierpaolo

Dopo aver passato l’estate insieme, Giulia oggi tornerà a Milano probabilmente anche per organizzare i prossimi mesi. Come ben sapete, l’italo persiana ha anche acquistato casa nel capoluogo lombardo e forse, tra le tante cose, dovrà capire come stanno procedendo i lavori di ristrutturazione.

Inoltre Giulia dovrà anche registrare Salotto Salemi e Pierpaolo, così come svelano le valide talpe di Twitter, sarà alle prese con i numerosi servizi fotografici in vista dell’inizio di Tale e Quale Show.

Un mese e mezzo senza mai staccarsi … è ovvio che ora di mancheranno tantissimo. Lei deve registrare a Milano Salotto Salemi , poi la casa , preparazione scatoloni per trasloco etc. prima di iniziare il GFVip party ..Lui sicuramente inizierà le prove per Tale e Quale #prelemi — È tutto magico..❤️ (@ETuttoMagico) August 29, 2021

Successivamente Giulia tornerà a Roma per stare al fianco del suo compagno e cominciare il lungo autunno caldissimo pieno di impegni lavorativi per entrambi.

Pierpaolo nel suo biglietto, non a caso ha alternato il giallo e il rosso, colori della Roma.

Ed infatti Giulia Salemi per molti mesi si sposterà nella Capitale dove condurrà il GF Vip Party con Gaia Zorzi e gioirà dei successi di Pretelli, concorrente ufficiale di Tale e Quale Show.

Dopo questa visita in quel di Milano, quindi, Giulia Salemi verrà ufficialmente adottata da Roma per un bel po’ di mesi.

E chissà se questa convivenza “momentanea” non possa trasformarsi in qualcosa di veramente concreto in vista della progettualità che la coppia sta creando giorno dopo giorno.

Onestamente non pronta alla loro separazione, ma quanto bello sono? 🥺❤️#prelemi pic.twitter.com/OemjZrGSi0 — Sofia🍓 (@sofiaessee) August 29, 2021