Giulia De Lellis, un’uscita sulla maternità scatena le critiche

Giulia De Lellis torna a far parlare di sé sui social con una riflessione molto personale sulla maternità. L’influencer, diventata mamma lo scorso ottobre della piccola Priscilla, avuta con Tony Effe, ha condiviso su Instagram un pensiero che non è passato inosservato e che ha acceso un acceso dibattito tra i follower.

“Da quando sono diventata mamma mi sento un fottutissimo supereroe. Riesco a fare una quantità di cose incredibili e non capisco nemmeno io come sia possibile”, ha scritto Giulia nelle sue Instagram stories, accompagnando le parole a una foto davanti allo specchio. Un messaggio istintivo e spontaneo, nato dal racconto di quanto l’arrivo di un figlio possa rivoluzionare la vita di una donna, cambiandone completamente ritmi, priorità ed energie.

Secondo De Lellis, la nascita di Priscilla ha tirato fuori risorse che non pensava nemmeno di avere. Le giornate sono diventate più intense, cariche di impegni e responsabilità, ma allo stesso tempo lei si sente più forte e consapevole, come se la maternità le avesse regalato una sorta di “super potere”.

Come spesso accade quando si parla di temi così delicati sui social, le reazioni non si sono fatte attendere. Da una parte c’è chi ha apprezzato la sua sincerità, ringraziandola per aver raccontato senza filtri un lato reale e poco edulcorato dell’essere madre. Dall’altra, però, non sono mancate le critiche: diversi utenti hanno sottolineato come Giulia parli da una posizione privilegiata, potendo contare su aiuti, supporti e una stabilità economica che molte altre mamme non hanno. “E noi che non abbiamo gli stessi mezzi cosa dovremmo dire?”, è il senso di molti commenti.

Non è la prima volta che l’influencer affronta pubblicamente il tema della maternità in modo diretto. In passato aveva già parlato senza idealizzazioni della gravidanza, raccontando di non averla vissuta come un periodo idilliaco e di non sentire la mancanza del pancione.