De Lellis torna a casa: il video con Tony Effe e la figlia

Giulia De Lellis torna a casa con Tony dopo il parto: le sue prime parole

Giulia De Lellis è tornata a casa insieme alla sua bambina, Priscilla, dopo aver dato alla luce la sua prima figlia lo scorso 8 ottobre. A pochi giorni dalla nascita, l’influencer ha condiviso sui social i primi momenti del rientro dall’ospedale, raccontando con grande emozione le sue sensazioni e ringraziando chi le è stato vicino in questa fase così intensa.

Attraverso alcune stories su Instagram, Giulia ha mostrato Priscilla nella sua culla e ha voluto dedicare parole sentite al personale medico del Policlinico Gemelli di Roma, dove ha partorito, e soprattutto al compagno Tony Effe, che non l’ha mai lasciata sola: “La nostra bambina è stato un miracolo venuto al mondo nel migliore dei modi grazie a ognuno di loro. Ma più di tutti grazie all’amore della mia vita che non mi ha lasciata nemmeno un secondo”.

Il video su tiktok: Tony Effe e la bimba

L’influencer ha poi pubblicato su TikTok un tenero video in cui si vede Tony Effe uscire dall’ospedale con la culla in mano, accompagnato da una didascalia carica di significato: “Tipo 15 anni che non aspettavo altro”.

Giulia ha confessato di sentirsi ancora sopraffatta dall’intensità delle emozioni che sta vivendo: “Mi devo ancora riprendere da sta botta d’amore, sono in estasi totale”. Ha poi rivolto un pensiero a tutti coloro che le hanno scritto messaggi o espresso affetto in questi giorni: “Grazie a chiunque di voi abbia avuto un pensiero per noi. Vi abbiamo sentiti tutti. Grazie alla nostra famiglia. Oggi più che mai il dono più grande in momenti come questi”.

La notizia della nascita di Priscilla Rapisarda, figlia della coppia formata da Giulia De Lellis e Tony Effe, è arrivata dopo settimane di indiscrezioni. L’annuncio ufficiale è stato dato l’8 ottobre con alcune foto pubblicate direttamente dall’ospedale. “La nostra bambina è qui. Come ve lo spiego”, ha scritto la neo mamma, emozionata e felice di poter condividere questo momento con i suoi follower.