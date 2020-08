Andrea Damante, tra le pagine dell’ultimo numero di Chi in edicola da oggi, ha confermato la crisi con Giulia De Lellis, svelando di essersi preso una pausa dalla fidanzata dopo il ritrovato amore nel periodo della lunga quarantena.

Giulia De Lellis ha una storia con l’amico di Andrea Damante?

Mettiamola così: abbiamo bisogno di staccare un attimo per capire se continuare o meno. Abbiamo bisogno di svuotare la testa da troppe cose. E poi vedremo.

In queste ore, a gettare delle nuove ombre sulla storia tra Andrea e Giulia, ci ha pensato il famoso portale Very Inutil People, che, a tal proposito, parla addirittura di un nuovo flirt tra la De Lellis e Carlo Gussalli Beretta (ex fidanzato d Dayane Mello), amico di Damante. Ecco, a tal proposito, cosa scrive il celebre sito di gossip:

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, ci sarebbe del tenero tra l’ex gieffina e Carlo. I due starebbero passando un weekend in compagnia di alcuni amici a Villa Talamo, in Toscana, proprietà della famiglia Beretta. Lo stesso Gussalli, inoltre, era presente il giorno prima alla festa di compleanno della nipote dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Si tratta di una semplice amicizia o il rampollo della famosa famiglia produttrice di armi ha davvero fatto dimenticare a Giulia il “suo” dj veronese? Staremo a vedere…

Il sito, aggiunge anche delle fotografie che vi alleghiamo a seguire: