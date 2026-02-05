Giulia De Lellis si apre e svela un dettaglio sul parto

Giulia De Lellis e il ricordo del parto: “Questa cosa mi emoziona sempre tanto”

Giulia De Lellis è diventata mamma lo scorso ottobre. Insieme a Tony Effe ha accolto la nascita della piccola Priscilla, aprendo un nuovo capitolo della sua vita. Da allora, l’influencer ha raccontato a più riprese alcuni aspetti della gravidanza e dei primi mesi di maternità, condividendo emozioni, difficoltà e momenti di grande felicità. Nelle ultime ore, però, ha deciso di svelare un dettaglio molto speciale legato proprio al giorno del parto.

La confidenza è arrivata in modo del tutto naturale, attraverso una storia pubblicata su Instagram. Giulia si trovava a cena fuori quando, in sottofondo, ha sentito una canzone capace di toccarla nel profondo. Il brano è Stand By Me, portato al successo da Ben E. King, una melodia che per lei ha un significato unico.

“La mia bambina è nata sulle note di questa canzone. Mi emoziona sempre tanto sentirla”, ha raccontato ai suoi follower. Un dettaglio intimo, che rende ancora più intenso il legame tra quel momento musicale e l’istante in cui è diventata madre. Ogni volta che riascolta quella canzone, il ricordo del parto riaffiora con la stessa forza e dolcezza.

Il racconto della maternità di Giulia De Lellis

In questi mesi Giulia De Lellis non ha mai nascosto quanto la maternità abbia stravolto le sue abitudini quotidiane. Ha parlato apertamente dei nuovi ritmi, delle notti più impegnative e della difficoltà di conciliare il lavoro con la cura della figlia. In uno dei suoi racconti più spontanei aveva ammesso: “In pigiama fino alle 12 senza neanche una doccia, non so come riesco a lavorare”.

Nonostante la fatica, l’influencer ha sempre sottolineato quanto questa fase sia, allo stesso tempo, incredibilmente bella. La nuova vita in tre viene descritta come intensa e impegnativa, ma anche profondamente appagante:

“Questa nuova vita in tre è molto molto faticosa ma ovviamente meravigliosa. Quando ti dicono che un figlio ti cambia la vita non è un modo di dire. Sembra una frase fatta, ma in realtà non lo è, prendetela alla lettera. È un cambiamento che, se siete disposti a fare e lo fate con consapevolezza, è meraviglioso”.

Condividendo ricordi così personali, Giulia De Lellis continua a mostrarsi in una veste autentica e sincera, raccontando la maternità senza filtri, fatta di emozioni profonde, stanchezza e momenti che restano impressi per sempre.