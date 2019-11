Giulia De Lellis dopo essere tornata dall’Asia con Andrea Iannone, ha ripreso i suoi impegni lavorativi, compresa la promozione del suo primo libro “Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza”. In viaggio perso il raggiungimento della prossima meta lavorativa, l’esperta in tendenze non ha potuto fare altro che diffondere il suo recente malessere, scagliandosi verso coloro che la copiano.

Giulia De Lellis sbotta: “Se parlo rovino delle famiglie!”

Giulia De Lellis ha puntato il dito verso coloro che continuano a parlare di lei alle sue spalle, nonostante lei non faccia nulla di male nei loro confronti:

Io mi faccio i cazz* miei, la mia vita, le mie cose, ma mi capita di leggere o di vedere o addirittura di venire a conoscenza di cose di persone… Meglio che sto zitta perché se parlo rovino famiglie, quindi continuerò a stare zitta per il bene di tutti quanti, continuerò a farmi la mia vita per il bene di tutti quanti voi e potete dormire sonni tranquilli perché non mi va di rovinare nessuno, o di fare polemiche. Ovviamente questo messaggio è per persone che sanno perfettamente di cosa sto parlando… Non ho voglia di chiamare, di scrivere, io vorrei solo essere lasciata in pace a fare le mie cose. Mi dispiace per voi quando provate a farle come le mie e vi riesce malissimo, in una maniera alquanto imbarazzante. In bocca al lupo per tutto. Per me è un grandissimo onore essere un esempio anche per voi, anche se fate delle figure di merd* incredibili continuate a farlo, vi fa onore, è bello, comunque non vi arrendete!

Giulia De Lellis afferma di essersi svegliata un po’ polemica: