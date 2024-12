Giulia De Lellis a Sanremo 2025: ecco il suo ruolo

Giulia De Lellis, influencer da oltre 5 milioni di follower, potrebbe essere uno dei volti di punta del DopoFestival di Sanremo 2025, secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela su Dagospia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ora icona di moda e beauty, sarebbe pronta a portare il suo stile unico nella cornice più prestigiosa della televisione italiana.

Il ruolo di Giulia De Lellis al DopoFestival

La De Lellis affiancherebbe Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli nella conduzione del DopoFestival, con il compito specifico di commentare gli outfit dei concorrenti e degli ospiti. Una scelta che sembra perfettamente in linea con la sua carriera, già costellata di successi televisivi come Love Island Italia e Call of Beauty.

“Giulia De Lellis si occuperà dei look dei Big di Sanremo 2025,” ha scritto Candela, anticipando un DopoFestival che promette un mix di moda, musica e intrattenimento.

È IL DOPOFESTIVAL O UNA PUNTATA DI “TEMPTATION ISLAND”? NEL CAST FISSO POTREBBE ESSERCI ANCHE GIULIA DE LELLIS. IN GARA IL FIDANZATO TONY EFFE, L’EX IRAMA ED ELODIE, FIDANZATA CON L’ALTRO SUO EX ANDREA IANNONE…

Qui #sanremo2025https://t.co/WmLGku19Ta — Giuseppe Candela (@GiusCandela) December 29, 2024

Intrecci personali sul palco dell’Ariston

L’eventuale partecipazione della De Lellis a Sanremo non sarà solo una svolta professionale, ma anche un’occasione per incrociare persone legate al suo passato sentimentale. Sul palco dell’Ariston, infatti, saliranno:

Irama , suo ex compagno;

, suo ex compagno; Elodie , attuale fidanzata di Andrea Iannone , a sua volta ex della De Lellis;

, attuale fidanzata di , a sua volta ex della De Lellis; Tony Effe, attuale fidanzato di Giulia e in gara tra i Big.

Nonostante i potenziali intrecci, gli esperti di gossip assicurano che non ci saranno tensioni, sottolineando come tutti i protagonisti abbiano ormai intrapreso nuove strade.

Un nuovo capitolo per Giulia De Lellis

La presenza al DopoFestival rappresenterebbe un ulteriore passo avanti per la De Lellis, confermando la sua crescita professionale nel mondo dello spettacolo. I fan attendono con ansia la conferma ufficiale della Rai, certi che Giulia saprà portare una ventata di freschezza e stile all’Ariston.