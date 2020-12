Giulia De Lellis sbarca al cinema con Genitori VS Influencer, la nuova commedia diretta da Michela Andreozzi che torna dietro la macchina da presa dopo il grande successo di Nove lune e mezza e Brave ragazze. Sceneggiato dalla regista insieme a Fabio Bonifacci, la commedia sarà ambientata nella capitale e in altri luoghi del Lazio, ecco la trama a seguire.

Giulia De Lellis, la trama del suo primo film

Quanto è difficile oggi essere il padre single di una teenager? Paolo (Fabio Volo), professore di filosofia, vedovo, ha cresciuto da solo sua figlia Simone – alla francese – (Ginevra Francesconi), con cui ha un bellissimo rapporto. Ma quando la ragazza entra ufficialmente nella fase dell’adolescenza, l’idillio si rompe: come ogni teenager che si rispetti, infatti, Simone viene “rapita” dallo smartphone, tanto che matura l’idea di voler diventare influencer – come il suo idolo Ele-O-Nora (Giulia De Lellis) – categoria che Paolo detesta. Pur di recuperare il rapporto con sua figlia, Paolo inizia una campagna contro l’abuso dei social, con l’aiuto della stessa Simone che diventa la sua web manager. La fama inaspettata lo trasformerà suo malgrado in un influencer… e gli farà scoprire che i social, anche se vanno maneggiati con cura, possono regalarti una possibilità.

Prodotto da Paco Cinematografica di Isabella Cocuzza e Arturo Paglia, in coproduzione con la spagnola Neo Art Producciones e con Vision Distribution (che distribuirà il film prossimamente in Italia), Genitori vs Influencer si avvale di un cast variopinto. Oltre alla stessa Andreozzi, ci sono Fabio Volo, la giovane Ginevra Francesconi (The Nest – Il nido, Regina) e Giulia De Lellis. E ancora: Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado e Massimiliano Bruno.

