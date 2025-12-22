Giulia De Lellis rompe il silenzio sul caso Signorini

Giulia De Lellis lancia una frecciata ad Alfonso Signorini: vecchie tensioni mai superate

Chi segue da tempo il Grande Fratello Vip ricorda bene i rapporti tutt’altro che sereni tra Giulia De Lellis, allora concorrente, e Alfonso Signorini, opinionista del programma. Un confronto che, a distanza di anni, sembra non essersi mai davvero chiuso.

Durante la sua partecipazione al reality, l’influencer romana fu spesso al centro di polemiche per alcune dichiarazioni infelici, attribuite da molti a inesperienza e superficialità. In quelle occasioni, Alfonso Signorini non mancò di intervenire con toni duri, criticando apertamente le sue parole. Memorabile fu l’episodio in cui Giulia affermò che, essendo ipocondriaca, non avrebbe mai bevuto da bicchieri usati da “drogati o gay”, frase che scatenò una forte reazione mediatica.

Signorini, ospite da Federica Panicucci, chiarì senza mezzi termini la sua posizione:

«Mi dà fastidio l’arroganza dell’ignoranza. Se avesse semplicemente detto di non accettare sigarette o bicchieri da sconosciuti, non ci sarebbe stato nulla da dire. Ma quando si tirano in ballo categorie precise, allora sì che mi arrabbio. Lo direi identico anche oggi. Se si fosse scusata, mi sarei calmato».

La risposta social di Giulia De Lellis

A quanto pare, nonostante siano trascorsi otto anni, le incomprensioni non sono mai state chiarite. Lo dimostra un recente episodio sui social: durante una sessione di Domande & Risposte su Instagram, un fan ha chiesto a Giulia un commento sul cosiddetto “caso Signorini”.

La sua risposta non è stata diretta, ma decisamente eloquente. L’influencer ha condiviso un vecchio video, risalente a uno dei confronti con Signorini, in cui afferma:

«Rimango in silenzio perché sono una ragazza molto educata e ringrazio i miei genitori per questo».

Il tutto accompagnato da She Knows di J. Cole, brano tornato virale in seguito allo scandalo legato a Diddy, noto anche per il significato implicito del ritornello: “lei sa”.

I retroscena del Grande Fratello Vip

All’interno della Casa, Giulia De Lellis aveva più volte confidato ai compagni di sentirsi presa di mira dall’opinionista:

«Alfonso mi odia. Lo sapevo già, Andrea mi aveva avvertita dicendomi che avrebbero cercato di mettermi in cattiva luce. Ma io sono forte».

La tensione culminò durante una diretta, quando Giulia gli disse che alcuni suoi interventi fossero superflui. La replica di Signorini fu durissima e senza filtri, dando vita a uno degli scontri più discussi di quell’edizione.

Oggi, a distanza di anni, quel rapporto sembra restare segnato da vecchie ferite mai rimarginate, come dimostra l’ultima frecciata social dell’ex gieffina.