Vacanze estive terminate anche per Giulia De Lellis. La popolare influencer torna a casa e come sempre ha voluto condividere la fine di una piacevole parentesi e il nuovo inizio con l’attende con i suoi follower. La De Lellis ha annunciato di essere pronta a fare ritorno a casa dove sarà impegnata nella riorganizzazione della sua vita. Ed Andrea Damante è ancora contemplato o le voci di una crisi interna alla coppia sono destinate ad una conferma?

Giulia De Lellis, vacanze terminate: il messaggio ai follower

Giulia De Lellis ha voluto scrivere un lungo post su Instagram nel quale spiega quali saranno i suoi prossimi impegni dopo la fine delle vacanze in Sardegna:

Ciao a tutti, questa estate italiana è, per me, ormai giunta al termine. Torno in città per riorganizzare la mia vita, con una quantità di cose da fare che neanche io stessa immagino, ma come sempre me la caverò.

Le premesse sembrano contemplare una punta di paura per ciò che la attenderà, ma Giulietta è certa di riuscire a superare anche le prossime prove che le si presenteranno davanti. Tra queste c’è anche la lontananza e presunta separazione da Andrea Damante, ormai lontanissimo da tempo dal suo quotidiano?

La De Lellis ha quindi proseguito spiegando cosa l’attende:

La prima cosa che farò non appena atterrata, sarà il test COVID-19 (il tampone per esattezza) perché nonostante io non abbia alcun sintomo è comunque importante verificare di non averlo contratto e non mettere a rischio nessuna delle persone che mi staranno vicine. Mi raccomando: fatelo anche voi. In particolare se avete viaggiato e interagito con altre persone che a loro volta potrebbero averlo inavvertitamente contratto. La nostra salute, quella dei nostri cari e delle persone con cui lavoriamo deve ASSOLUTAMENTE venire prima di tutto.

Giulia ha quindi voluto fare un in bocca al lupo ai suoi amati follower di ritorno come lei, rassicurandosi sul fatto che saranno sempre aggiornati sui suoi progetti futuri, lavorativi e non.