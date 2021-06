Lo scorso 7 giugno è arrivato in Italia su Discovery+ la prima edizione nostrana di Love Island, condotta da Giulia De Lellis promossa dal web. Intervistata da FanPage, l’influencer ha parlato dei suoi guadagni ed anche del suo ex fidanzato Andrea Damante.

Se è vero che guadagno quanto un calciatore di serie A? Non amo parlare di numeri però questo lo devo dire: mi piacerebbe guadagnare quanto un calciatore di serie A. Non è così, sfatiamo questo mito.

Giulia ha smentito anche la “parabola” secondo la quale sarebbe in TV perché la sua famiglia avrebbe dei personaggi famosi tra gli amici storici:

La mia famiglia non ha nulla da invidiare a nessuno ma non comprende persone che lavorano in tv.

Poi si parla di cronaca rosa:

Se il gossip mi ha aiutata? È una fetta di questa immensa torta. Non mi disturba, non mi peggiora, non mi aiuta. L’ho sempre tenuto in considerazione ma mi ci faccio toccare nel giusto modo. Non credo di essere qui grazie al gossip. Credo subentri quando il personaggio in questione ha qualcosa da raccontare. Poi c’è chi ha solo quello e chi ha anche altro.