In che rapporti è rimasta la mamma di Andrea Damante con Giulia De Lellis? La curiosità ha ricevuto una risposta proprio da una delle dirette interessate, tramite il suo profilo di Instagram. Come ben sapete, i Damellis hanno interrotto la loro relazione d’amore ma sembrano in ottimi rapporti.

Questa volta abbiamo voglia di proteggerci di più, per quanto possibile. Non abbiamo nascosto che da due mesi o poco più non stiamo più insieme e non viviamo sotto lo stesso tetto…lo vedete, l’ho detto. Ho condiviso con voi quasi tutto di questa relazione incredibile. È bene che sappiate anche le distanze e il tempo non cambieranno ma alcuni legami. Andre è e resterà una delle persone più importanti della mia vita. Ci siamo l’uno per l’altra senza odio né rancori, senza colpe o cose simili. Stiamo cercando solo di vivere la nostra vita così come viene augurandoci il meglio insieme o separati che sia.