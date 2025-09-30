Giulia De Lellis pronta al parto: la richiesta di Tony Effe all’ospedale

Giulia De Lellis, il parto è vicinissimo.

Giulia De Lellis prossima al parto, la richiesta di Tony Effe all’Ospedale

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: Giulia De Lellis è in ospedale e pronta a dare alla luce la sua bambina, Priscilla. L’influencer, tra le più amate in Italia, si sta preparando a vivere una delle esperienze più importanti della sua vita, affiancata da un Tony Effe decisamente diverso dall’immagine da duro a cui il pubblico era abituato.

Il conto alla rovescia

Giulia ha condiviso negli ultimi giorni alcuni scorci della sua quotidianità, mostrando dettagli della cameretta preparata con cura, il borsone già pronto per l’ospedale e qualche momento tenero con il pancione ormai al nono mese. Senza mai esagerare, ha voluto proteggere questo momento intimo, dichiarando chiaramente: “Sarà un momento intimo e speciale, lo condividerò io quando sarà il momento giusto”.

Tony Effe, chi è in ospedale parla di lui: la sua richiesta

Nel frattempo, Tony Effe si sta facendo notare per un atteggiamento protettivo e molto più tenero del solito. Conosciuto per il suo stile di vita sopra le righe, il rapper ha sorpreso tutti chiedendo personalmente al Policlinico Gemelli di Roma – dove avverrà il parto – un reparto riservato per garantire tranquillità e privacy a Giulia e alla piccola.

Fonti vicine alla struttura ospedaliera hanno raccontato che Tony è stato “gentilissimo, educato e molto attento”, dimostrando un lato sensibile e affettuoso che ha stupito anche chi lo conosce solo per la sua immagine pubblica. Un dettaglio ancora più significativo? Il legame affettivo con la zona dell’ospedale, in cui è cresciuto, rendendo questo momento ancora più personale.

La coppia aveva annunciato la gravidanza lo scorso maggio e, nonostante lo scetticismo iniziale da parte di alcuni fan, oggi appare più unita che mai. Tra foto, video e piccoli aggiornamenti social, Giulia e Tony hanno scelto di condividere solo una parte del loro percorso, mantenendo un certo riserbo su ciò che riguarda l’arrivo della loro bambina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia De Lellis (@giuliadelellis103)

Una gravidanza vissuta con discrezione

Giulia De Lellis ha affrontato la sua gravidanza senza mai rinunciare allo stile. I suoi look premaman glamour sono stati apprezzati dai follower, ma ciò che ha colpito di più è stata la serenità con cui ha vissuto questo percorso. Anche nei momenti in cui si sono diffuse voci infondate su un presunto parto già avvenuto, l’influencer ha mantenuto la calma, chiarendo la situazione con fermezza.

Mentre le settimane scorrevano, l’attesa si è trasformata in emozione pura. I fan non vedono l’ora di conoscere Priscilla, ma è chiaro che Giulia e Tony stanno vivendo ogni istante con grande consapevolezza e riservatezza, lontani dai riflettori più invadenti.

Un nuovo capitolo per una delle coppie più seguite

Nonostante i dubbi iniziali sulla solidità della relazione, oggi i due sembrano più affiatati che mai. Tony, da “bad boy” della musica italiana, si è trasformato in un futuro papà presente e premuroso, mentre Giulia brilla di una luce nuova, quella di una donna pronta a diventare madre.

Il parto è ormai imminente e, sebbene il mondo del gossip sia in trepidante attesa, è evidente che per la coppia questo non è semplicemente un evento da condividere con il pubblico. È l’inizio di una nuova vita, di una famiglia che vuole proteggere il proprio tempo e le proprie emozioni.

Il grande giorno è vicino, e anche se Priscilla non è ancora nata, una cosa è certa: l’amore tra Giulia De Lellis e Tony Effe ha saputo superare ogni scetticismo, trasformandosi in una delle storie più seguite e – oggi – anche più dolci del panorama italiano.