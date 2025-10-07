Giulia De Lellis rompe il silenzio sul parto: le sue parole

Giulia De Lellis vicina al parto: “Sono piena!”

Giulia De Lellis si prepara ad affrontare il momento più atteso della gravidanza: il parto è ormai alle porte e l’influencer non nasconde la stanchezza e la tensione accumulata. A parlarne è stata lei stessa attraverso alcune Instagram stories in cui ha mostrato tutta la sua fatica e anche la sua voglia di tranquillità.

“Sono piena”, il messaggio diretto ai follower e alle future mamme

Con oltre 5 milioni di follower su Instagram, Giulia ha scelto di comunicare con semplicità e sincerità. Una foto con le gambe sollevate contro il muro, accompagnata dalla frase: “Sono piena!!!!!!!!”, ha lasciato intendere chiaramente quanto le ultime settimane siano state pesanti. Un messaggio dedicato anche alle altre donne in attesa: “Care ragazze in gravidanza, vi sono vicina e vi capisco. Non serve che spieghi nulla”.

Un momento personale condiviso in modo spontaneo, che ha anche messo a tacere le polemiche nate negli ultimi giorni sul suo silenzio riguardo la vita privata. Alcuni fan avevano infatti notato una diminuzione dei contenuti legati alla gravidanza, a favore di post più legati al lavoro e agli impegni professionali. Ma con queste parole, De Lellis ha fatto capire chiaramente che sta semplicemente cercando di vivere con riservatezza un periodo così delicato.

Le false notizie sul parto già avvenuto e indiscrezioni sul comportamento di Tony Effe in ospedale

Solo pochi giorni fa, si era diffusa la notizia (non vera) della nascita della figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe. La voce è circolata online con tanto di presunta foto della bambina, scatenando inevitabili reazioni. L’influencer ha però smentito tutto con una foto del pancione pubblicata il 4 ottobre, scrivendo: “E chi sta meglio di lei”, riferendosi alla piccola Priscilla, ancora nel grembo.

C’è chi ha parlato pure del comportamento di Tony Effe in ospedale (clicca qui per le parole di fonti vicine).

Le varie fake news in giro per il web hanno fatto infuriare Giulia, che ha preso posizione duramente: “Qui non si tratta di gossip ma di rispetto. Annunciare al posto di altri una gravidanza, una nascita o peggio una perdita è una violenza. E la violenza più grande è pensare di avere il diritto di farlo solo perché si tratta di ‘personaggi pubblici’. Datevi una ca**o di regolata”.

Riservatezza fino alla fine

Per il momento, la futura mamma ha scelto di non rivelare la data esatta del parto, proprio per non subire pressioni esterne. È un modo per proteggersi da stress e speculazioni, cercando di vivere fino all’ultimo questo percorso in modo sereno e il più possibile lontano dai riflettori.