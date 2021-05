Vi ricordate di Giorgia Lucini? L’ex tronista ha partecipato a Uomini e Donne scegliendo Manfredi Ferlicchia e partecipando con lui a Temptation Island. In quella occasione la coppia è scoppiata e la ragazza aveva iniziato una relazione d’amore con Andrea Damante (ben prima dell’arrivo di Giulia De Lellis).

Giulia De Lellis fa pace con l’ex di Andrea Damante

Proprio Andrea Damante, una volta conquistato il trono, aveva concluso da poco la sua storia d’amore con Giorgia Lucini voltando pagina.

Come ben sapete, a Uomini e Donne ha incontrato Giulia, sua fidanzata per parecchi anni tra alti e bassi, libri e tradimenti (da parte di lui).

Le due ragazze non si potevano soffrire per via del fidanzato “comune”. Giorgia Lucini, infatti, non si era mai risparmiata quando Giulia e Andrea stavano insieme e le frecciatine non sono mai mancate.

Dopo l’uscita della nuova linea di costumi per Tezenis, proprio Giorgia Lucini ha commentato Giulia De Lellis: “Brava Giulietta!”, scatenando le curiosità dei follower.

Tra l’altro Giulia e Giorgia si seguono reciprocamente su Instagram.

Entrambe, evidentemente, mettendo da “parte” il buon Dama hanno anche seppellito “l’ascia di guerra” in favore di un rapporto d’amicizia… brave!