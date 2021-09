Giulia De Lellis commenta poco i follower di Instagram. Alcuni anni fa, l’influencer aveva anche affermato di non leggere ciò che le scrivevano, per una sorta di sacrosanta protezione (certe volte la rete sa essere proprio crudele).

La conduttrice di Love Island alcune ore fa ha postato uno scatto bellissimo in tenuta da equitazione e, presumibilmente nel Paese di nascita di Ivana Mrazova, sua grande amica che l’ha commentata: “Nel mio mondo: hai visto che bello?”.

Una madre di famiglia ha pensato bene di offenderla senza motivo definendola ridicola.

Giulia De Lellis, giustamente, ha perso la pazienza:

Ma lei che è una madre di famiglia, invece, che mi segue solo per insultarmi pubblicamente (per non parlare dei suoi messaggi privati agghiaccianti) non si sente un tantino fuori luogo? Perché solo ridicola è dir poco. Ma poi da tempo, basta. Si faccia aiutare per favore .

Per me settembre è un po’ tipo gennaio, il mio anno parte a settembre. È a settembre che prendo decisioni importanti, strutturo dei progetti che magari durante l’estate avevo un po’ messo da parte. Con coraggio cerco di nutrirmi solo di buone energie, perché ho bisogno di una bella carica, di essere sempre molto motivata e sul pezzo. Un po’ tutti me lo state chiedendo e no, quest’anno non sarò a Venezia. Venezia è stata meravigliosa tutti gli anni per me, dal primo – forse era il 2016 o il 2017, non me lo ricordo neanche – però quest’anno farò qualcosa di altrettanto bello ed importante. Ho deciso di dare la precedenza a qualcos’altro di importante, che poi vedrete. Le solite cose, non si può mai dire niente se no succedono le tragedie. Ditemi in bocca al lupo e incrociate le dita per me.