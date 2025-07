Giulia De Lellis incinta: l’influencer confessa tutti i segreti della gravidanza

Giulia De Lellis incinta parla dei dettagli del suo percorso da futura mamma.

La ragazza ha finalmente condiviso con i suoi fan come sta vivendo uno dei momenti più importanti della sua vita: la sua prima gravidanza. Lo ha fatto con un video pubblicato su TikTok, in cui racconta emozioni, scelte e piccoli dettagli del percorso che sta vivendo, affiancata dal compagno Tony Effe.

Giulia De Lellis incinta: una gravidanza voluta e attesa

L’ex volto di Uomini e Donne ha spiegato che questa gravidanza è stata fortemente desiderata da entrambi, anche se non è arrivata subito come si aspettavano:

“È una gravidanza cercata, voluta con tutto il cuore. Non è stato semplice come credevo, ma ora la sto vivendo nel migliore dei modi. Non è scontato e me ne rendo conto ogni giorno.”

Giulia ha rivelato che Tony Effe sarebbe stato pronto a diventare papà già dopo pochi mesi di relazione, mentre lei ha preferito aspettare il momento giusto, anche per avere una casa più grande. Dopo circa un anno dal fidanzamento, la coppia ha finalmente ricevuto la notizia tanto attesa.

Il nome della bambina? Priscilla, scelto da Tony

La bambina si chiamerà Priscilla, un nome che ha conquistato entrambi per il suo significato e la sua musicalità.

“Volevamo un nome che avesse un legame con Roma, qualcosa di forte ma anche elegante. Priscilla significa ‘estremamente nobile’, e me ne sono innamorata subito. Quando Tony me l’ha detto, nel modo in cui l’ha detto, mi sono rinnamorata di lui.”

Giulia ha poi voluto mandare un messaggio chiaro a chi si sente giudicato sulle scelte personali:

“Il nome dei figli è una decisione dei genitori. Non si può accontentare tutta la famiglia, quindi scegliete quello che piace a voi e basta.”

I cambiamenti in gravidanza: “Più gelosa e meno paziente”

Con grande sincerità, l’influencer ha raccontato anche alcuni cambiamenti emotivi che sta vivendo:

“Da quando sono incinta, sono diventata più impaziente e anche un po’ gelosa. È la mia esperienza e la condivido perché magari tante donne si possono ritrovare.”

Un messaggio a chi ha diffuso la notizia prima del tempo

Nel video, Giulia non ha nascosto il fastidio per alcuni tentativi – poi falliti – di diffondere la notizia della sua gravidanza prima che lo facesse lei:

“C’è stato chi ha provato a raccontare tutto prima di noi, senza alcun rispetto. Per fortuna ero già in una fase sicura, tutti i miei amici e parenti sapevano, quindi non mi hanno rovinato niente. Ma trovo tutto questo molto sgradevole, specie quando si parla di salute e maternità.”

Quando nascerà la piccola Priscilla?

Sebbene Giulia non abbia rivelato né i chili presi né il termine della gravidanza, sembra che la bambina potrebbe nascere già verso la fine dell’estate. La futura mamma, pur scegliendo di tenere riservati alcuni dettagli, appare serena e felice, pronta ad accogliere una nuova fase della sua vita.