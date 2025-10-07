Giulia De Lellis ha partorito, è nata Priscilla: come stanno

Giulia De Lellis ha partorito ed è diventata mamma: è nata Priscilla Rapisarda

Fiocco rosa per Giulia De Lellis e Tony Effe: è venuta al mondo la loro prima figlia, Priscilla Rapisarda. Secondo quanto trapelato da fonti vicine alla coppia, la bimba sarebbe nata oggi, 7 ottobre 2025, tramite parto cesareo presso l’Ospedale Gemelli di Roma. Mamma e figlia stanno bene, anche se al momento non è arrivata ancora alcuna conferma ufficiale sui profili social dell’influencer, dove continuano ad apparire contenuti sponsorizzati e post programmati.

Anche una nostra utente ci ha confermato: “Ha partorito, una mia amica è stata da poco dimessa e ha visto la fila dei parenti fuori”

La gravidanza raccontata da Giulia

Giulia, che conta oltre 5 milioni di follower su Instagram, aveva annunciato qualche mese fa di essere in attesa, raccontando di vivere un periodo sereno e molto desiderato:

“È stata una gravidanza cercata, voluta, volutissima. Ma non è arrivata subito, come pensavo. Mi sento fortunata perché l’ho vissuta bene, e non è una cosa da dare per scontata”.

Aveva anche svelato che Tony Effe desiderava diventare padre sin da subito, ma lei aveva preferito aspettare tempi più maturi: “Lui avrebbe voluto un figlio già al secondo mese di relazione, ma io volevo prima una casa più grande”.

La scelta del nome Priscilla

Il nome della neonata non è stato lasciato al caso:

“Abbiamo scelto Priscilla perché ci piaceva l’idea di un nome legato a Roma. Significa ‘estremamente nobile, importante’, e me ne sono innamorata subito”, aveva dichiarato Giulia.

Nonostante le opinioni contrastanti, la coppia ha seguito il proprio cuore:

“Il nome dei figli lo devono scegliere solo i genitori. Se si cerca di accontentare tutti, non si finisce più. Quando Tony ha pronunciato quel nome, l’ha fatto in modo così bello che mi sono rinnamorata di lui”.

Un periodo intenso per l’influencer, sfoghi prima del parto

Nelle ultime settimane si erano rincorse voci di un parto già avvenuto, smentite poi da Giulia con ironia, determinazione e qualche sfogo pesante (qui per recuperare). La neomamma aveva anche denunciato alcune fake news circolate online, difendendo il proprio diritto alla privacy e chiedendo maggiore rispetto da parte di chi specula sulla vita privata dei personaggi pubblici.

Ora, finalmente, la conferma più attesa sembra essere arrivata — anche se per il post ufficiale sui social, i fan dovranno attendere ancora qualche ora.