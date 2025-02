Giulia De Lellis, fidanzata di Tony Effe a Sanremo 2025: cosa aspettarci dal Festival?

La storia tra Tony Effe e Giulia De Lellis continua a far parlare, ma stavolta non si tratta di una semplice voce di corridoio: il trapper romano potrebbe fare una proposta di matrimonio in diretta dal palco di Sanremo 2025. Secondo indiscrezioni riportate dall’esperta di gossip Deianira Marzano, l’evento sarebbe già in fase di preparazione e prevederebbe una sorpresa con ben 4.000 rose recapitate direttamente in albergo all’influencer. Ma cosa c’è di vero?

Tony Effe e Giulia De Lellis: la proposta di matrimonio a Sanremo 2025?

La storia tra il trapper e l’influencer ha tenuto banco per tutta l’estate, tra avvistamenti segreti, dichiarazioni sibilline e post enigmatici. Ma ora lo scenario si fa ancora più interessante: Sanremo 2025 potrebbe diventare il palcoscenico perfetto per una proposta d’amore in grande stile.

Secondo quanto rivelato sui social, Giulia De Lellis sarà presente alla kermesse sanremese durante la serata delle cover al DopoFestival, un’occasione che Tony potrebbe sfruttare per chiedere la mano della sua fidanzata davanti a milioni di spettatori.

Le indiscrezioni sul “piano segreto” di Tony Effe

A diffondere il rumor è stata Deianira Marzano, che ha riportato una segnalazione ricevuta in privato:

Non posso dire chi sia, ma sembra che qualcuno molto famoso voglia fare una proposta a Sanremo. E tutto lascia pensare che sia Tony Effe.

A rafforzare l’ipotesi c’è anche un dettaglio non da poco: il trapper starebbe organizzando una consegna speciale di 4.000 rose rosse direttamente nell’hotel di Giulia. Un gesto che, se confermato, segnerebbe una svolta epocale per la coppia.

Cosa sappiamo davvero? Tony Effe e Giulia De Lellis pronti al grande passo?

Se il gossip si rivelasse vero, Sanremo 2025 potrebbe entrare nella storia non solo per la musica, ma anche per l’amore. Non sarebbe la prima volta che il Festival diventa scenario di dichiarazioni d’amore clamorose, ma un’eventuale proposta di matrimonio di Tony Effe sarebbe sicuramente uno degli eventi più virali dell’anno.

Al momento, né Tony Effe né Giulia De Lellis hanno commentato la notizia, lasciando spazio a speculazioni e curiosità.