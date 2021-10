Le fake news hanno travolto anche Giulia De Lellis, nota influencer venuta alla ribalta grazie alla trasmissione Uomini e Donne ed al successivo gossip che si è scatenato sul suo conto. Nelle passate ore Giulia si è sfogata attraverso le sue Instagram Stories dopo una falsa notizia su di lei. Cosa è successo?

A scatenare l’ira di Giulia De Lellis è stata una fake news sul suo conto pubblicata su un profilo molto seguito di un utente che in teoria creerebbe meme e battute sulla regione Abruzzo. Nell’immagine che ha fatto sbottare l’influencer si legge una notizia completamente falsa che recita:

Giulia De Lellis parla dell’Abruzzo: oltre agli arrosticini non ha nulla di interessante. Non credo sia una regione da visitare. Abbastanza inutile.

L’immagine è stata inevitabilmente condivisa da molti utenti giungendo alla stessa Giulia che attraverso le sue Instagram Stories si è giustamente sfogata:

Mi dissocio da queste parole. Dichiarazioni gravi mai rilasciate. Mi dissocio soprattutto dopo l’impegno pubblico e privato che nel 2016 ho inevitabilmente dedicato ad un posto che mi porto nel cuore per ovvi motivi. Anzi, mi vergogno e chiedo scusa da parte mia di queste sconosciuti insensibili e infelici per aver parlato in questo modo dell’Abruzzo e che provano instancabilmente a sporcarmi inventando assurdità come in questo caso. La fonte ovviamente è stata rintracciata e successivamente querelata.