Giulia De Lellis “vede” l’ex fidanzato e “cala il gelo”: il gossip sull’incontro

Incontri imbarazzanti e dove trovarli. Secondo le chicche di gossip presenti tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, Giulia De Lellis avrebbe casualmente incontrato Andrea Iannone e le cose non sarebbero andate bene.

Intorno alla mezzanotte, nello stesso locale, è apparsa l’ influencer Giulia De Lellis, ex di Iannone, in compagnia del suo attuale fidanzato, l’imprenditore Carlo Gussalli Beretta. Tra i tre è sceso il gelo: nemmeno un ciao.

Lo scorso 9 agosto, in un noto locale della Costa Smeralda, Andrea Iannone, pilota di MotoGp attualmente squalificato per doping, ha festeggiato il suo 32esimo compleanno.

Questo è ciò che si legge tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Giulia De Lellis parlando con i fan aveva svelato di essere rimasta in ottimi rapporti con Iannone ma, evidentemente, qualcosa è cambiato.

La mia storia con Carlo è nata molto lentamente. Ci conoscevamo da poco, eravamo per modo di dire amici, nulla di più. Poi ci siamo frequentati per dei progetti lavorativi e ci siamo conosciuti meglio. La mia storia con Andrea Damante era già conclusa e Carlo è arrivato dopo.

Premetto che non ero più fidanzata, e anche Carlo era libero quando abbiamo iniziato la nostra storia. Carlo me l’aveva presentato il mio ex Andrea Damante; all’inizio ci sono state mille paranoie, eravamo un po’ confusi. Anche se loro non erano migliori amici, la cosa era particolare. Mi sarebbe piaciuto evitare di innamorarmi di una persona che mi aveva presentato il mio ex, ma ho scelto di vivere questa storia.

Siamo andati a fondo, abbiamo capito che la cosa non si poteva evitare, perché al cuore non si comanda. Si parla di sentimenti; mi sono fatta travolgere dalla sua eleganza, dalla sua educazione, dai suoi modi dolcissimi.

Nonostante la sua timidezza, sono riuscita a entrare dentro al suo mondo, e non potete capire la meraviglia. Carlo è la persona più buona e interessante che abbia mai incontrato, è più unico che raro, una delle persone più incredibili di sempre!