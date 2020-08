Giulia De Lellis, estate lontana da Andrea Damante: i progetti per le vacanze senza mai citarlo

Giulia De Lellis in vacanza verso la Sardegna (alcuni giorni dopo Andrea Damante). “Godetevi l’estate, guardate anche tante albe e non solo tramonti, mettete tanta crema solare soprattutto sul viso e innamoratevi perché gli amori estivi sono quelli più belli”, confida l’esperta in tendenze nel podcast di Vanity Fair dedicato all’estate.

Giulia De Lellis, la sua estate lontana da Andrea Damante

E mentre Giulia De Lellis sta per volare in Sardegna, Andrea Damante è già lì con gli amici Marco Cartasegna e Ignazio Moser. Chiacchierate con gli amici fino a tardi e capelli bagnati senza pensarci troppo, queste le vacanze che si godrà GDL, al fianco delle persone care.

Non rinuncio mai a qualche settimana con la mia famiglia e questo niente e nessuno lo potrà cambiare. Le persone che frequento alla fine sono quelle di sempre. Vedo più posti ma sono sempre quelle le persone della mia vita. Sono legata alla Sardegna, la mia famiglia viene tutti gli anni qui e ci facciamo tutti insieme, nella stessa casa, una settimana e ci divertiamo da morire e facciamo grandi cene e lunghe chiacchierate.

Giulia De Lellis confida di avere vissuto l’estate con cautela per via del Coronavirus:

Non mi sono azzardata, non ho voluto rischiare anche perché si sta così bene qui in Italia, uno dei posti più belli del mondo.

L’influencer ha parlato della sua estate, senza fare alcun accenno ad Andrea Damante: la Sardegna li farà ritrovare?