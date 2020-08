Andrea Damante si trova in Sardegna esattamente come Giulia De Lellis, andata in vacanza con la famiglia al completo per passare in relax la bollente settimana di ferragosto. Nonostante i due siano vicinissimi, non sono insieme, non al momento almeno. Però qualche novità c’è.

Giulia De Lellis e Damante, news: Andrea e Carlo Beretta insieme, gossip “sgonfiato”

Andrea Damante e Carlo Beretta, si trovavano insieme in Sardegna, proprio ieri sera, a sentire un gruppo musicale. Questo, quindi, smentisce tutte le indiscrezioni degli ultimi tempi che volevano Giulia De Lellis alle prese con un nuovo flirt proprio con l’amico del deejay veronese.

Proprio l’esperta in tendenze, aveva smentito a suo modo il flirt, facendo delle precisazioni sulla famosa camicia bianca che indossava il giorno del compleanno di Matilde, dopo essere stata buttata in piscina:

Comunque ragazzi con queste fake news mi fate dei disastri allucinanti. C’è Ludovico che è inca**ato nero, anzi offesissimo perché la camicia che indossavo era la sua Loro Piana. Tra l’altro gli si è anche un po’ rovinata, quindi è disperato, è arrabbiato con voi!

“Mettiamola così: abbiamo bisogno di staccare un attimo per capire se continuare o meno. Abbiamo bisogno di svuotare la testa da troppe cose. E poi vedremo” ha detto qualche giorno fa Andrea Damante. “Ve ne parlerò al momento giusto, per ora ci siamo fermati” aveva aggiunto invece Giulia.