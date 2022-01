Giulia De Lellis dopo aver partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip ne ha preso abbondantemente le distanze. L’influencer, in queste ore, ha svelato cosa ne pensa del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Volete dei commenti sul Grande Fratello Vip? No, meglio di no, fidati… Sono scioccata e mi stupisco di come sia possibile che sia diventato in questo modo.