Giulia De Lellis si riconferma esperta in tendenze e questa volta è lei a dare consigli di stile all’amico Tommaso Zorzi. Poco prima della messa in onda della seconda puntata stagionale del Maurizio Costanzo Show, l’influencer ha inviato un messaggio proprio al vincitore del GF Vip 5 per poi svelare per chi avrebbe un debole tra i protagonisti della puntata in cui ha preso parte.

Giulia De Lellis ed i consigli di stile a Tommaso Zorzi

Con un messaggio inviato direttamente in privato a Tommaso Zorzi, Giulia De Lellis ha consigliato all’amico di farsi ricrescere i capelli. “Basta tagliare capelli ok?”, ha scritto l’ex volto di Uomini e Donne. Ed a quanto pare Zorzi avrebbe preso alla lettera il suo consiglio al punto da postare la loro conversazione scrivendo: “Direttive dall’alto”.

Attraverso le sue Instagram Stories, la De Lellis ha anche fatto sapere chi sono gli uomini per i quali ha un debole, tra gli ospiti dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. Ed anche qui non manca Tommaso, anche se attende che i suoi capelli possano finalmente ricrescere.

Tra i fortunati spunta anche Enrico Papi: “La sua simpatia mi attira da sempre”, ha ammesso. E poi Demo Morselli, “sexy come non mai”, ed ovviamente il suo amatissimo Fiorello.

A proposito del Maurizio Costanzo Show, Giulia ha svelato ieri sera qual è il suo talento maggiore: