Giulia De Lellis si sta ufficialmente frequentando con Carlo Gussalli Beretta, amico di Andrea Damante. Tramite le pagine del nuovo numero di Chi in uscita domani, troviamo le primissime immagini dell’esperta in tendenze alle prese con un weekend romantico con il suo nuovo fidanzato.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta, primo weekend romantico

Sul numero di “Chi” in edicola da mercoledì 28 ottobre, le immagini del weekend di Giulia De Lellis con Carlo Gusalli Beretta, ex fidanzato di Dayane Mello e Sara Soldati. L’influencer e l’erede della dinastia di industriali sono arrivati separatamente in un noto resort in Franciacorta (lei era già lì dalla sera prima con un gruppetto di amici), ma pare che al momento della “buonanotte” i due siano andati via insieme…

Ma come mai tutto questo mistero? Forse per non far irritare l’ex della De Lellis, Andrea damante, che era amico anche di Beretta…

Damante parla di Giulia e Beretta