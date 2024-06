Giulia De Lellis e Andrea Damante: in che rapporti sono oggi? Il ruolo di Maria De Filippi nel libro sulle corna

In una lunga intervista a Repubblica, Giulia De Lellis ha ricordato la sua esperienza a Uomini e Donne, ripercorrendo anche il rapporto con lo storico fidanzato (oggi ormai ex) Andrea Damante. Anche di recente, dopo la fine della sua ultima relazione importante con Carlo Beretta, si era parlato di un ritorno di fiamma tra i Damellis, come venivano chiamati dai fan della coppia: ma qual è la verità?

Giulia De Lellis torna a parlare di Andrea Damante

Giulia De Lellis ha raccontato nel corso dell’intervista il modo un po’ curioso in cui arrivò in televisione. Un’esperienza non cercata ma arrivata quasi per caso:

Non sono andata a cercarmela, è capitato. L’idea era di prendermi un anno sabbatico a Londra. Invece la mia migliore amica, Alice, mi portò per scherzo negli studi di Uomini e Donne.

Giulia era appena una diciannovenne quando ha iniziato a compiere i primi passi nel mondo della televisione:

Ero una ragazzina molto semplice. Non avevo nemmeno i social, cosa che adesso fa sorridere. Però ebbi questo colpo di fulmine e da lì accadde tutto il resto.

Il riferimento è ovviamente al tronista dell’epoca, Andrea Damante:

All’epoca eravamo giovanissimi, poi siamo cresciuti insieme. Siamo stati i migliori amici, amanti, mi ha fatto da padre quando a 19 anni mi sono trasferita da Pomezia e io da madre a lui, perché eravamo da soli in una città nuova.

Rispetto ai rapporti attuali racconta:

Per tanto tempo ci siamo odiati, ma quando si sta insieme in questo modo è difficile chiudere davvero il rapporto. Semplicemente si trasforma in qualcos’altro. Non sempre è così, in alcuni casi credo sia sano chiudere e basta, dipende da come ci si lascia.

Quella storia, come tutti sappiamo, finì con un tradimento che Giulia decise di esorcizzarlo scrivendoci un libro sulle famose “corna”. In questo, come racconta la De Lellis, anche Maria De Filippi ha avuto un ruolo importante:

Prima di quello non avevo ancora pianto la fine della nostra relazione, mi è servito per esorcizzarla. Fu Maria De Filippi a consigliarmi di scriverlo.

E proprio sulla nota conduttrice ha riferito: