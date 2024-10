Giulia De Lellis vuota il sacco: “La maledizione degli 8 mesi con Andrea Damante”, i rapporti oggi

Giulia De Lellis, celebre influencer e autrice, ha raccontato nel podcast “One More Time” di Luca Casadei i retroscena della tormentata relazione con Andrea Damante, conosciuto a Uomini e Donne. Una storia lunga anni, segnata da ripetuti ritorni di fiamma, tradimenti e rotture. “È stata la maledizione degli otto mesi”, ha rivelato Giulia, spiegando come ogni otto mesi, in maniera quasi inevitabile, lei e Andrea si ritrovassero insieme.

La “maledizione degli otto mesi” secondo Giulia De Lellis

Durante l’intervista, Giulia ha rievocato diversi momenti chiave della sua storia d’amore con Damante, sottolineando l’apparente ciclicità degli eventi:

È sempre andata così, ogni volta che ci siamo ritrovati. La maledizione degli otto mesi. Ogni otto mesi ovunque io fossi, lo ritrovavo. Potevo stare in autostrada e ce l’avevo dietro, come al semaforo o in un locale. È così che ogni volta tornavamo insieme, capito? Ci incontriamo per caso, discutiamo ed era più forte di noi. Questa cosa è andata avanti per veramente tanto tempo, ogni otto mesi.

Nonostante i continui riavvicinamenti, Giulia ha ammesso di aver perso la stima nei confronti di Andrea:

Ero molto innamorata, è che avevo perso la stima nei suoi riguardi. Non lo stimavo più come uomo.

Nonostante le numerose riconciliazioni, oggi Giulia e Andrea sembrano aver voltato definitivamente pagina. La De Lellis è attualmente legata a Tony Effe, mentre Andrea ha intrapreso una relazione con Elisa Visari: