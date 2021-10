Giulia De Lellis e Andrea Damante vicini? I sospetti e una frase che non sfugge: “Solo una coincidenza”

Vicinanza “pericolosa” tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? I due ex fidanzati avrebbero ormai intrapreso due strade ben differenti ma a quanto pare di recente avrebbero avuto un motivo per rivedersi dopo oltre un anno.

Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo vicini?

L’influencer Giulia De Lellis è attualmente felicemente fidanzata con Carlo Beretta, rampollo dell’omonima famiglia di armi, ma anche Andrea Damante ha trovato l’amore cin Elisa Visari, attrice e modella.

Due strade apparentemente separate ma che potrebbero essersi ricongiunte in occasione della cena a Casa Azzurri, a Milano in occasione della fase finale della UEFA Nation League.

Come segnalato da VeryInutilPeople.it, infatti, qualche sera fa entrambi avrebbero pubblicato delle foto sulle rispettive Instagram Stories che immortalerebbero la medesima location. Sia Giulia che Andrea hanno postato uno scatto mentre sono riflessi sul vetro con vista sullo stadio di San Siro.

Ovviamente si sarà trattato di lavoro ma agli utenti social non sarebbe sfuggito un altro particolare trapelato proprio dalle rispettive Stories: entrambi, infatti, avrebbero usato la stessa frase “male ma non malissimo”, seppur per motivi differenti.

La segnalazione è giunta anche a Deianira Marzano, esperta di gossip, la quale ha però ribadito la pura coincidenza dei fatti, commentando: