Giulia Cavaglià rompe il silenzio dopo il mancato ingresso al GF Vip

Giulia Cavaglià rompe il silenzio dopo il mancato ingresso al Grande Fratello Vip. L’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne, sarebbe dovuta entrare nella Casa ma qualcosa, all’ultimo momento, è andato storto.

A distanza di un paio di giorni di silenzio, Giulia Cavaglià ha ripreso il suo smartphone in mano per registrare delle storie di Instagram nel tentativo di spiegare una faccenda ancora confusa:

Scusate l’assenza ma sono stati giorni un po’ difficili ed ho dovuto somatizzare ciò che è successo. Io uso Instagram solo per condividere passioni e non utilizzo il profilo per creare gossip e non inizierò oggi a farlo anche perché non so realmente le cose e non parlo per ipotesi finchè non ho delle risposte e questo è quello che ad oggi posso dire.

Certo è che mi aspettavo di essere trattata in altro modo ma proprio a livello umano ma chi se ne frega… parliamo di altro!