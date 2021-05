C’è un detto che dice: “squadra che vince non si cambia”, ecco perché, anche per questa nuova edizione di X Factor 2021 alle porte, così come fa sapere l’AdnKronos, sono stato riconfermati: Mika, Emma Marrone, Manuel Agnelli e Hell Raton.

Giudici X Factor 2021, riconfermati: arriva Ludovico Tersigni

A quanto apprende l’Adnkronos, la produzione sarebbe intenzionata a confermare i giurati dello scorso anno, che avevano ben funzionato, anche in un’edizione segnata dal distanziamento. La conferma della giuria sarebbe anche un bilanciamento del cambio alla conduzione del programma, che vedrà il debutto da presentatore del giovane attore Ludovico Tersigni. L’attore di ‘Skam Italia’, come noto, prenderà il posto di Alessandro Cattelan, che ha lasciato il talent dopo 10 anni, come aveva annunciato di voler fare già nell’ultima puntata della scorsa edizione.

Anche questa volta X Factor dovrà fare i conti con la pandemia e, proprio per questo motivo, l’agenzia di stampa aggiunge:

Le prime puntate, quelle delle selezioni, verranno registrate come lo scorso anno a Cinecittà. Ancora ignota invece la sede che ospiterà i live in autunno, quando, complice la campagna vaccinale in atto, si spera di poter tornare ad una presenza di pubblico più cospicua dello scorso anno.

Contenti per questa riconferma?