Giucas Casella conferma la sua antipatia nei confronti di Biagio D’Anelli dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip. Miriana Trevisan, una volta uscito, ha svelato importanti retroscena ma il paragnosta non si è lasciato convince.

È tutta una sceneggiatura sbagliatissima. – ha svelato Casella confidandosi con Eva Grimaldi – Lui voleva cercare di far capire ad ognuno di noi di essere un bravo ragazzo, ma non è così che si fa. Basta che uno dica a Miriana ‘che carina che sei’ e lei ci casca.

Non è la prima volta che Giucas critica l’atteggiamento di D’Anelli.



Proprio ieri mattina aveva già espresso la sua opinione:

Amiamolo.

Giucas dice quello che ho sempre detto, Miriana non poteva portare a suo figlio un bambino come padrigno, e per Biagio e caro Giucas si vedeva che non ti piaceva e ora so perché #GFVIP pic.twitter.com/H7VnmB2FtF

— ❤️ (@doublenationale) December 28, 2021