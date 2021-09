Giucas Casella ieri sera è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip “col botto”. Dopo essere stato “abbandonato” dentro la macchina per ore, Signorini gli ha fatto un nuovo “scherzone” facendogli trovare il maxi loft totalmente disabitato.

Una volta entrato e spente le telecamere della diretta su Canale 5, Giucas Casella tra una chiacchiera e l’altra, avrebbe anche detto di avere conosciuto Amanda Lear quando era ancora un uomo.

Ecco cosa si legge su Twitter:

Non è la prima volta che alcuni personaggi noti fanno queste rivelazioni su Amanda.

Anche Simona Izzo aveva confidato questo aspetto:

Amanda Lear è nata uomo. Ha per caso smentito? Non ha smentito perché ovviamente non si è affatto offesa né risentita. Noi abbiamo parlato di questo. Non è una sciocchezza, è un miracolo della natura. Amanda non ha mai fatto un outing, ma non ha mai neanche smentito perché è una donna intelligente e sa che fra il vero ed il verosimile è importante lasciare un punto interrogativo.