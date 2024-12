Giubileo 2025 in diretta tv e streaming: tutti gli orari per seguire l’apertura della Porta Santa

Un evento straordinario: dove seguire la cerimonia di Papa Francesco in tv e streaming.

Oggi, 24 dicembre 2024, la Basilica di San Pietro diventa il fulcro di un evento storico. Papa Francesco inaugura il Giubileo 2025 con il rito dell’Apertura della Porta Santa, trasmesso in mondovisione. La celebrazione darà il via a un anno di incontri religiosi, culturali e spirituali che attirerà milioni di pellegrini a Roma.

L’Apertura della Porta Santa: inizia il Giubileo 2025, la diretta

Rai1 garantirà una copertura completa dell’evento con una diretta speciale. La trasmissione inizia alle 18:40, curata dal TG1 in collaborazione con Rai Vaticano e Vatican Media. Il commento sarà affidato a Ignazio Ingrao, con la regia di Brunella Olivari. Un appuntamento imperdibile che culminerà nella Santa Messa della Notte di Natale.

Su Sky TG24 in alta definizione

Anche Sky TG24 partecipa alla trasmissione dell’evento, con un focus a partire dalle ore 19. Gli spettatori potranno seguire ogni momento del rito e della Santa Messa successiva con un’attenzione particolare ai dettagli grazie alla qualità video e al commento in diretta.

Tv2000: la voce ufficiale della Chiesa

Il canale Tv2000, riferimento per il mondo cattolico, inizierà la sua programmazione speciale già dalle 17:30 con “Il Diario di Papa Francesco”. La diretta del rito è fissata per le 18:25. Una copertura pensata per coinvolgere credenti e curiosi con approfondimenti e riflessioni spirituali.

Streaming globale: Vatican News e YouTube

Grazie al portale Vatican News, disponibile in 53 lingue, e al canale YouTube ufficiale, sarà possibile assistere all’intero evento ovunque ci si trovi. Vatican Media offrirà una copertura audio e video impeccabile, permettendo una partecipazione globale, anche in lingua dei segni.