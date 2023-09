Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello, la nostra Madre Beatrice Luzzi è stata in grado di fare uscire la vera personalità di Giselda Torresan che, mandando a quel paese la montagna, ha mostrato finalmente il suo vero carattere.

Giselda manda a quel paese la montagna e mostra la vera faccia

Ragazza ingenua che non conosce niente della vita o abile stratega che ha lasciato il lavoro in fabbrica per una vita da influencer? Se avete in mente la seconda ipotesi sappiate che non c’è assolutamente nulla di male nel sognare di cambiare la propria esistenza.

Quello che “cozza” è il cambio di registro quando in mente hai già un “piano” ben preciso e la modifica della biografia di Instagram ci stava già svelando tutto.

Dopo la diretta del Grande Fratello Giselda si è messa a piangere perché Beatrice è risultata la preferita del pubblico.

Ma non è finita qui. La fan di Mauro Corona ha anche fatto delle battutacce nei confronti della Luzzi, esattamente come potete vedere nel video a seguire.

no ma giselda che piange per non essere la preferita, quella a cui interessavano solo le montagne e non il gioco#grandefratellopic.twitter.com/qfzpEo6j3k — Paola. (@Iperborea_) September 28, 2023

noooosnsjsksksksks almeno nkt è riuscita a mantenere il suo ruolo per sei mesipic.twitter.com/wdDTjZuKW8 — Paola. (@Iperborea_) September 29, 2023

Lei la povera indifesa che vive in montagna non conosce la moda , sminuisce il vestito che gli aveva dato Beatrice dicendo “ è venuta lì con uno straccio nero “ la Fake montanara #grandefratello #gf pic.twitter.com/tmZS2CIKIW — Soqquadro (@gicarestik2) September 29, 2023