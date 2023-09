Giselda Torresan corre ai ripari e cambia la sua BIO di Instagram ad un passo dall’ingresso nella Casa del Grande Fratello. Lunedì 11 settembre, infatti, occhi tutti puntati all’interno del loft di Cinecittà.

Giselda Torresan corre ai ripari prima del Grande Fratello: il gesto social

Alfonso Signorini, ospite a Verissimo con Cesara Buonamici, ci ha tenuto a ribadire che i volti NIP non hanno alcun interesse nel proseguire la loro vita nel mondo dello spettacolo e, forse per questo motivo, Giselda ha voluto cambiare la BIO di Instagram rendendola più in linea con questo concetto.

Prima si definiva una influencer ecologista mentre adesso c’è scritto: “OPERAIA turnista dal 2010 ad oggi in una ditta di stampaggio materie plastiche a Borso del Grappa. Responsabile di una colonia di gatti”.

A fiuto, per me lei è già un grosso NO, vediamo se con il passare del tempo cambierò idea.

La prossima concorrente del #GF Giselda Torresan, definita influencer ecologista, ha cambiato bio su Instagram 👀 Fonte: Deianira Marzano pic.twitter.com/EWIhzGl0K8 — Trash Italiano (@trash_italiano) September 10, 2023

Signorini parla del nuovo GF